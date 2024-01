Spectacle de danse La Figure de l’érosion LUX Scène nationale Valence, jeudi 15 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15

fin : 2024-02-15

La chorégraphe Nathalie Pernette met en scène dans une pièce qui croise danse et arts plastiques, la lente érosion des statues historiques et monuments aux morts qui peuplent nos villes et villages.

LUX Scène nationale 36 Bd. du Général de Gaulle

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes francois.lignier@lux-valence.com



