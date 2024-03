Spectacle de danse « La cachette » Baro d’evel TARBES Tarbes, mardi 2 avril 2024.

Camille Decourtye et Blaï Mateu Trias, membres fondateurs de Baro d’evel et le guitariste Nicolas Lafourest proposent une collaboration musicale qui tend vers un concert hybride mis en scène.

Cette performance pluridisciplinaire mêle danse, chant, musique, poésie et arts plastiques et nous transporte vers un autre monde.

Ce qui rassemble ce trio d’artistes, c’est la nécessité d’une authenticité dans la musique. Ils cherchent à créer des espaces sonores où les chansons sont comme des mises à nu et l’émotion est portée à la scène par les personnalités de chacun, accompagnés par la guitare électrique, la voix, l’harmonium et la percussion.

Ils explorent également de nouveaux univers musicaux par le biais des pratiques fondatrices de la compagnie Baro d’evel l’engagement du corps, de la voix et du rythme, le travail sur la matière et la transformation des espaces, au service d’une rencontre au présent avec le public.

Après « Mazùt », accueilli au Parvis il y a deux ans, Baro d’evel offre, après « Bestias » et « Falaise », tous deux accueillis au Parvis, voici une nouvelle forme hybride, promesse de curiosité, d’émotions et de rires.

REPRÉSENTATIONS

Mardi 2 avril à 20h30

Mercredi 3 avril à 19h

Distribution

auteurs et artistes interprètes Camille Decourtye, Blaï Mateu Trias et Nicolas Lafourest

régie lumières Enzo Giordana

régie son Brice Marin

directeur délégué/diffusion Laurent Ballay

chargé de production Pierre Compayré

administratrice de production Caroline Mazeaud

En collaboration avec le théâtre Garonne, scène européenne

Conventionnée par le ministère de la culture et de la communication – Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Occitanie / Pyrénées – Méditerranée et la Région Occitanie / Pyrénées – Méditerranée.

