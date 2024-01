Spectacle de danse jeune public « Salti » Dimanche 4 février L’Escale Tournefeuille, dimanche 4 février 2024.

Spectacle de danse jeune public « Salti » Dimanche 4 février Un spectacle conçu pour le jeune public qui raconte et montre la danse sous forme de jeu, tout en évoquant la danse traditionnelle de l’Italie du Sud. Dimanche 4 février, 17h00 L’Escale Sur réservation

Début : 2024-02-04T17:00:00+01:00 – 2024-02-04T17:25:00+01:00

Fin : 2024-02-04T17:00:00+01:00 – 2024-02-04T17:25:00+01:00

Cie Toujours après minuit Danse jeune public dès 3 ans

La tarentelle, danse populaire du sud de l’Italie, est une danse qui soigne. En effet, elle guérit bel et bien les personnes dites « tarantolata », c’est-à-dire piquées et infectées par le venin de la « taranta », insecte venimeux. Si la musique et la danse sont bien ce que l’on prescrit au malade pour le délivrer des fièvres, ces remèdes s’avèrent aussi contagieux. Mais il s’agit d’une contagion joyeuse, festive. Ce contexte propice à l’imagination, nous invite à vivre des situations étranges, absurdes, et nourrissent la création d’un conte drôle, cruel, et fantastique. Dans Salti, trois amis qui s’ennuient, se donnent une règle de jeu tirer au sort celui ou celle qui sera désigné-e pour jouer le tarantolato ou la tarantolata, les deux autres incarneront les personnages de danseurs-soigneurs. Chacun aura à inventer tant les pas, que les mots, car les comptines, chants et autres formules magiques accompagnent souvent les fables…

Médiation autour du spectacle ATELIER PARENT-ENFANT associé

A 15h30 en amont de la représentation un Atelier parent-enfant vous est proposé au Bistrot de l’Escale avec la compagnie !

Dimanche 4 Février 17h l’Escale

13€/10€ Tournefeuillais/5€ réduit

L’Escale Place Roger Panouse 31170 Tournefeuille Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.ardei-soft.com/tournefeuille/manif.html?spectacle=SALTI »}]

musique spectacle