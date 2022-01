Spectacle de danse « J’ai pas toujours dansé comme ça » Corps Corps Catégories d’évènement: Corps

2022-01-25 20:00:00 20:00:00 – 2022-01-25 21:30:00 21:30:00

Corps Isère Corps Spectacle de lancement de la nouvelle résidence Danse en Matheysine, avec la Cie Malka. j.brouat@ccmatheysine.fr +33 4 76 81 18 24 https://www.ccmatheysine.fr/web/alaune/lancement-de-residence-danse-matheysine/ Corps

dernière mise à jour : 2022-01-20 par Matheysine Tourisme

