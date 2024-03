Spectacle de danse « Islands » de Carolyn Carlson Les Franciscaines Deauville, samedi 18 mai 2024.

Spectacle de danse « Islands » de Carolyn Carlson CAROLYN CARLSON Samedi 18 mai, 19h00, 21h00 Les Franciscaines Durée 1h.

CAROLYN CARLSON

Danseuse et chorégraphe mythique, Carolyn Carlson a eu mille vies et s’est réinventée mille fois à travers plus d’une centaine de pièces produites pour les plus belles institutions aux quatre coins du monde. Pour la Nuit Européenne des Musées 2024, elle a choisi Les Franciscaines pour se livrer, le temps d’une rencontre et d’une représentation.

19h & 21h – Danse – Islands

La chorégraphe investit Le Cloître des Franciscaines pour y présenter ses îlots chorégraphiques ou » Islands « . Ensemble de quatre courts soli, poèmes visuels inspirés de la nature ou de la condition humaine, interprétés avec maestria par les membres de sa compagnie.

Le solo est la forme de prédilection de Carolyn Carlson depuis les années 70 et son fameux Density 21,5. Il constitue pour elle la forme essentielle du travail chorégraphique, le moment d’un rapporrt direct à la danse, la possibilité d’un retour sur soi et d’une recherche du geste unique et pur. Dans un monde toujours plus bavard et individualiste, la danse, et en particulier le solo, offre une communication visuelle par l’émotion, par la perception, sans le détour de la parole.

Les Franciscaines 145 B avenue de la République, 14800 Deauville

Musée, médiathèque, salle de spectacles, concerts, rencontres… Les Franciscaines abrite depuis le 13 mai 2021 un nouveau lieu culturel permanent résolument contemporain.

Les Franciscaines, nouvel lieu de vie culturelle à Deauville, associe au sein d’espaces communs des expositions, un musée, une médiathèque et une salle de spectacles. Au croisement de tous les arts, plus de 6200 mètres carrés sont dédiés à la culture. Tout l’année, une large programmation culturelle pluridisciplinaire vous y attend : expositions temporaires, spectacles, rencontres et conférences. Lieu de connaissance et de plaisir, les Univers thématiques des Franciscaines -Deauville, Art de Vivre, Spectacle-Cinéma, Cheval et Jeunesse- présentent des collections multi-supports (livres, dvd, cd, jeux…) à consulter dans des espaces lumineux et intimistes, propices à la lecture.

