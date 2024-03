Spectacle de danse : « Inventaire » – Samedi 9 mars L’Escale Tournefeuille, samedi 9 mars 2024.

Spectacle de danse : « Inventaire » – Samedi 9 mars Partager, au fil de morceaux choisis le ressenti des deux danseurs. C’est la création que propose la chorégraphe Josette Baïz à destination de tous les publics. Samedi 9 mars, 20h30 L’Escale Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-09T20:30:00+01:00 – 2024-03-09T21:30:00+01:00

Fin : 2024-03-09T20:30:00+01:00 – 2024-03-09T21:30:00+01:00

Compagnie Grenade – Josette Baïz / Danse

Que nous racontent des corps façonnés par des années de danse ?

Dans un dialogue parlé-dansé à la fois humoristique et émouvant, deux interprètes, fille et garçon, reviennent sur leur parcours de danseurs qui prend racine dans l’enfance.

Chemin faisant, ils revisitent les différentes énergies qui ont imprégné leur corps au travers des phrases chorégraphiques emblématiques de Wayne McGregor, Jérôme Bel, Jean-Claude Gallotta, Nicolas Chaigneau et Claire Laureau, Patrick Delcroix, Katharina Christl…

Une danse impétueuse, plurielle, moderne et ultra-vivante, tissée autour des extraits les plus marquants de pièces majeures du répertoire chorégraphique international. Un passionnant panorama de la danse de ces 30 dernières années !

Voir le teaser du spectacle

Chorégraphie Josette Baïz, avec Lola Cougard, Geoffrey Piberne : Interprètes Lola Cougard, Geoffrey Piberne : Costumes Josette Baïz et les danseurs : Chorégraphies «Entity» – Wayne McGregor / «Uprising» Hofesh Shechter / «Les déclinaisons de la Navarre» Nicolas Chaigneau & Claire Laureau / «3 G» – JeanClaude Gallotta / Monger – Barak Marshall / Get… done – Katharina Christl / «L’Evocation» Damien Jalet / «The show must go on » Jérôme Bel Musiques originales «Vessel» Jon Hopkins / «Uprising» Hofesh Shechter / Extrait du téléfilm Henry of Navarre de Jo Baier / «Lâ Mai» et « Final G1» Strigall / «Haleluya» Blaze Byron Feat. Hanna / «Time Dot» Alva Noto / «L’Evocation» Valdimar Johannsson / «Stand on the world» – The Joubert Singers / « I like to move it » The mad stuntman

Samedi 9 mars 20h30 à l’Escale 16€/14€ Tournefeuillais/ 11€ réduit Public à partir de 6 ans

L’Escale Place Roger Panouse 31170 Tournefeuille Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.ardei-soft.com/tournefeuille/manif.html?spectacle=INVENTAIRE »}] [{« data »: {« author »: « L’Escale Tournefeuille », « cache_age »: 86400, « description »: « Spectacle proposu00e9 u00e0 l’Escale @villedetournefeuille8778 Samedi 09/03/2024. 20h30. Plus d’info sur mairie-tournefeuille.fr rubrique Culture et Billetterie spectaclesnQue nous racontent des corps fau00e7onnu00e9s par des annu00e9es de danse ?nDans un dialogue parlu00e9-dansu00e9 u00e0 la fois humoristique et u00e9mouvant, deux interpru00e8tes, fille et garu00e7on, reviennent sur leur parcours de danseurs qui prend racine dans lu2019enfance. nChemin faisant, ils revisitent les diffu00e9rentes u00e9nergies qui ont impru00e9gnu00e9es leur corps au travers des phrases choru00e9graphiques emblu00e9matiques de Wayne McGregor, Ju00e9ru00f4me Bel, Jean-Claude Gallotta, Nicolas Chaigneau et Claire Laureau, Patrick Delcroix, Katharina Christlu2026nUne danse impu00e9tueuse, plurielle, moderne et ultra-vivante, tissu00e9e autour des extraits les plus marquants de piu00e8ces majeures du ru00e9pertoire choru00e9graphique international. Un passionnant panorama de la danse de ces 30 derniu00e8res annu00e9es !n@JosetteBaizGrenade », « type »: « video », « title »: « INVENTAIRE Teaser – Compagnie Grenade / Josette Baiu0308z », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/EXkNYw8HX7o/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=EXkNYw8HX7o », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCPP5OnIJ2f17kRTutyOc-Fg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/EXkNYw8HX7o »}]

spectacle l’escale