Spectacle de danse : Intra – Collectif La Fabrika Musée d’art, histoire et archéologie Évreux, samedi 18 mai 2024.

Spectacle de danse : Intra – Collectif La Fabrika Retrouvez le collectif normand La Fabrika pour un spectacle de danse sur mesure dans la cour du musée à l’occasion de la Nuit des musées et dans le cadre du lancement de l’exposition Dépaysages. Samedi 18 mai, 19h30, 21h00 Musée d’art, histoire et archéologie Durée 20 à 30 min.

Retrouvez le collectif normand La Fabrika pour un spectacle de danse sur mesure dans la cour du musée à l’occasion de la Nuit des musées et dans le cadre du lancement de l’exposition Dépaysages.

Intra est un pièce chorégraphique née du désir d’investir des lieux atypiques et aux passés chargés d’histoires. L’architecture du Palais épiscopal, l’œuvre Tobrouk d’Anne Houel présentée en extérieur et le paysage urbain dans lequel elle s’inscrit ont servi de sources d’inspiration.

Avec Jean Boog, Mathilde Laot et Elise Simon.

Durée : de 20 à 30 min. Tout public. Entrée libre.

Musée d'art, histoire et archéologie 2 esplanade Anne Baudot, 27000 Evreux Évreux 27000 Le Clos au Duc Eure Normandie Créé en 1873 et installé dans l'ancien évêché jouxtant la cathédrale, le Musée d'Art, Histoire et Archéologie d'Évreux est un « Musée de France ». Il présente des collections relatives à l'histoire de la cité antique et aux grands épisodes historiques de la ville et du territoire alentour. Sa collection de peinture abstraite de la seconde moitié du XXe siècle témoigne de liens étroits établis avec artistes et collectionneurs.

©bylkasfilms