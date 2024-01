Spectacle de danse indienne Bharata-Natyam – Dhi Dhi Tei Centre Paris Anim’ Ken Saro-Wiwa Paris, samedi 27 janvier 2024.

Le samedi 27 janvier 2024

de 15h00 à 16h00

.Tout public. gratuit

Un spectacle au Centre Paris Anim’ Ken Saro-Wiwa le samedi 27 janvier.

Le spectacle de danse Dhi Dhi Teï est un voyage chorégraphique qui s’installe en Inde. A chaque pas de danse la danseuse guide le spectateur, petit ou grand, à la découverte de ce pays : ses odeurs, ses sons, ses musiques, ses paysages, sa faune, sa flore, ses objets, ses us et coutumes… Les mouvements de danse indienne traditionnelle de style Bharata-Natyam sont le langage pratiqué lors ce voyage. L’immersion est totale grâce aux particularités de cette technique qui se compose de gestes de mains (mudras), de frappes virtuoses de pieds au sol (nrita) et d’expressivité du visage (Abhinaya).

Centre Paris Anim’ Ken Saro-Wiwa 63 rue Buzenval 75020 Paris

Contact : +33143565760 kensarowiwa@ligueparis.org https://www.facebook.com/centreKenSaroWiwa https://www.paris.fr/lieux/centre-paris-anim-ken-saro-wiwa-17914

