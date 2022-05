Spectacle de danse : “Incroyables Talents…” Beauvais Beauvais Catégories d’évènement: 60000

Spectacle de danse : "Incroyables Talents…" - 19 juin 2022

Le thème du spectacle est "L'élégance à la française". De nombreux danseurs talentueux seront présents et de tout âge (à partir de 4 ans). Il y aura également de nombreux styles de danses : Classique, Modern ' jazz, Flamenco et Zumba. L'Association Danse Chorégraphique existe depuis 15 ans et organise de nouveau après plusieurs années sans représentation, son spectacle avec l'École de Danse Sophie Michaut. Retrouvez tout le programme de cet événement en photo.

Contact: sophiemichaut@hotmail.fr
Association Danse Chorégraphique
Beauvais 60000

