Spectacle de danse : « Il était une fois » Rond point de l'hôtel de ville La Halle de Martigues Martigues

2022-06-25 20:30:00

Martigues 13500 Le style de danse est Urban, street jazz, hip hop, break et également de l’oriental, modern, contemporain…



Nous avons hâte de vous retrouver pour une soirée exceptionnelle, après 2 ans d’absence sur scène et cette année nous serons entourés de talentueux artistes que vous allez pouvoir découvrir ou redécouvrir !! L’association AS Performance (Melt’in Crew Martigues / Art2Rue Port de Bouc) et l’ensemble des danseurs sont heureux de vous présenter leur spectacle de fin d’année « Il était une fois ». asperformance.pro@gmail.com +33 6 61 30 55 19 https://www.helloasso.com/associations/melt-in-crew/evenements/il-etait-une-fois Le style de danse est Urban, street jazz, hip hop, break et également de l’oriental, modern, contemporain…



Nous avons hâte de vous retrouver pour une soirée exceptionnelle, après 2 ans d'absence sur scène et cette année nous serons entourés de talentueux artistes que vous allez pouvoir découvrir ou redécouvrir !!

