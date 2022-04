Spectacle de danse Hip Hop “Voyage” Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-Jean-de-Luz

Spectacle de danse Hip Hop “Voyage” Saint-Jean-de-Luz, 28 mai 2022, Saint-Jean-de-Luz. Spectacle de danse Hip Hop “Voyage” Saint-Jean-de-Luz

2022-05-28 20:30:00 – 2022-05-28

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques EUR 12 12 Par la compagnie Wazza Family

le spectacle est « au profit de Hegoak mendian, association qui organise du trail en montagne pour les handicapés, et pour Haizeren bidean, association qui accompagne les familles touchées par le handicap » Par la compagnie Wazza Family

le spectacle est « au profit de Hegoak mendian, association qui organise du trail en montagne pour les handicapés, et pour Haizeren bidean, association qui accompagne les familles touchées par le handicap » +33 6 15 54 29 19 Par la compagnie Wazza Family

le spectacle est « au profit de Hegoak mendian, association qui organise du trail en montagne pour les handicapés, et pour Haizeren bidean, association qui accompagne les familles touchées par le handicap » hip hop

Saint-Jean-de-Luz

dernière mise à jour : 2022-04-12 par

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques, Saint-Jean-de-Luz Autres Lieu Saint-Jean-de-Luz Adresse Ville Saint-Jean-de-Luz lieuville Saint-Jean-de-Luz Departement Pyrénées-Atlantiques

Spectacle de danse Hip Hop “Voyage” Saint-Jean-de-Luz 2022-05-28 was last modified: by Spectacle de danse Hip Hop “Voyage” Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz 28 mai 2022 Pyrénées-Atlantiques Saint-Jean-de-Luz

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques