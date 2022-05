Spectacle de danse – Gala annuel des Chanterelles Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Spectacle de danse – Gala annuel des Chanterelles Romans-sur-Isère, 14 mai 2022, Romans-sur-Isère. Spectacle de danse – Gala annuel des Chanterelles SALLE JEAN VILAR RUE GIRAUD Romans-sur-Isère

2022-05-14 20:30:00 20:30:00 – 2022-05-14 23:00:00 23:00:00 SALLE JEAN VILAR RUE GIRAUD

Romans-sur-Isère Drôme EUR Spectacle de danse sur le thème des Amériques

Les 3 groupes qui composent l’association dansent à tour de rôle sur les musiques des pays qui composent les Amériques : Mexique, Venezuela, Cuba, Colombie… rythmiquegroupeleschanterelles@gmail.com +33 6 66 71 05 74 SALLE JEAN VILAR RUE GIRAUD Romans-sur-Isère

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Romans-sur-Isère Adresse SALLE JEAN VILAR RUE GIRAUD Ville Romans-sur-Isère lieuville SALLE JEAN VILAR RUE GIRAUD Romans-sur-Isère Departement Drôme

Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romans-sur-isere/

Spectacle de danse – Gala annuel des Chanterelles Romans-sur-Isère 2022-05-14 was last modified: by Spectacle de danse – Gala annuel des Chanterelles Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère 14 mai 2022 Drôme Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère Drôme