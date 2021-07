Spectacle de danse « Fibres » par la Cie Dakiyapa Danza Anciens Entrepôts Fraisse, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Lodève.

Spectacle de danse « Fibres » par la Cie Dakiyapa Danza

le dimanche 19 septembre à Anciens Entrepôts Fraisse

**Quand la danse rend hommage à la mémoire collective…** ** »Fibre » est une plongée dans l’industrie textile d’hier, d’aujourd’hui et peut-être de demain. Parallèle entre l’univers des fileuses de la soie et notre monde contemporain, entre humains et économie.** **Duo rythmé et cadencé inspiré par la mécanique industrielle où le contact met en évidence la dureté du travail et l’entraide que celle-ci implique. La danse trouve son énergie et sa puissance sur ce fil à peine perceptible et pourtant si solide qu’est la soie.** _Après la première représentation à 15h, une visite guidée est proposée dans le quartier environnant. Voir la visite guidée « Promenade guidée avec Marie-Pierre Nougaret au coeur du faubourg des Carmes » sur l’openagenda des Journées Européennes du Patrimoine 2021 : Occitanie._

La compagnie Dakipaya Danza vous invite à découvrir la cadence de la mécanique industrielle…

