SPECTACLE DE DANSE ET THÉÂTRE : « VERCINGÉTORIX »

SPECTACLE DE DANSE ET THÉÂTRE : « VERCINGÉTORIX », 12 février 2023, Montsoreau
Passage du Marquis de Geoffre Montsoreau

Maine-et-Loire « On y danse, on y chante, on y joue, une danse théâtre poétique et musicale pour tout champ de bataille. » Tout d’abord :

Le nom d’un célèbre guerrier arverne, né vers 80 avant Jésus Christ, qui jouait du bouclier et du glaive et qui a réussi à fédérer une partie importante des peuples gaulois pour affronter Jules César. Ensuite :

Le titre d’un seul en scène par Victor Duclos, né dans les années 80, qui joue de la voix, du corps et d’un instrumentarium de voyage et qui espère fédérer un public pour affronter la morosité ambiante. L’enjeu :

Interroger comment les résidus des mythes se sont inscrits dans mon ADN de combattant. Jouer à cache-cache avec la vérité, la rendre mienne par mon imaginaire, par mon fantasme de la réalité, par ma relation intime aux mythes.

Comment réécrivons-nous la légende ? Comment écrit-on sa légende ? Distribution :

Danse, chant, jeu : Victor Duclos

Sons : Olivier Slabiak / Studio Pangloss

Costumes : Elad Oshri et Appelez-moi Victor

Visuels : Johann Fournier

Vidéo teaser : Julien Bullat

Production Le Leurre

Le Château de Montsoreau – Musée d'Art Contemporain a le plaisir de vous convier à un spectacle de danse et théâtre. Spectacle de et par Victor Duclos, seul en scène. Tout public.

