Cahors 46000 10 EUR “Et l’aube entre nos mains”, la nouvelle création des danseuses et danseurs du Centre Chorégraphique Nora Turpault verra le jour samedi 11 juin (20H30) et dimanche 12 juin 2022 à 14h00 à l’Auditorium du Grand Cahors.

Après deux années silencieuses, retrouvailles avec le plateau, le public, l’écriture lumière, la poésie et le vertige des corps… A l’orée de chaque jour,

Rendons grâce,

Remercions la nouvelle aube

qui se tient entre nos mains,

C’est notre nouveau parchemin.

Nos mains donnent, guérissent, caressent, tissent, s’élèvent, se tremblent, s’étreignent, désirent, s’agitent, construisent, sèmes et récoltent, bâtissent

Nos mains timides, confiantes, diurnes, nocturnes, s’étoilent, se lunent

Nos mains terre

Nos mains ciel

Nos mains aiment…

De la danse contemporaine à la danse classique, en passant par la danse jazz, le Hip hop, la danse orientale, le tribal fusion , les danseurs maîtrisent plusieurs esthétiques de corps. La portée symbolique des chorégraphies va faire résonner ensemble des corps, des mots, des images et surtout des sensations. Sur scène, les danseurs, qu’ils soient enfants, adolescents ou adultes, viennent partager avec le public le plaisir et la liberté de danser. La joie d’être ensemble. Ce spectacle inspiré et inspirant se jouera à deux reprises. +33 6 86 87 08 15 Nora Turpault

