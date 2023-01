Spectacle de danse et de musique : Chamonix Vesoul Vesoul Catégories d’Évènement: Haute-Saône

Haute-Saône Nous sommes en 6302. Un vaisseau spatial transportant les derniers spécimens de la race humaine se pose sur la Terre rendue à l’état sauvage. Voilà une histoire d’aliens racontée et chantée par une bande de joyeux aliénés. L’ensemble 26000 couverts, que nous avons vu sévir par chez nous, nous propose cette fois une Space-Opérette. Et, peut-être une réponse à notre interrogation. C’est nouveau, ça vient de sortir des cerveaux en ébullition de Philippe Nicolle et Gabor Rassov. Nous entendrons chanter d’improbables créatures, nous apprendrons avec effroi que notre avenir sur Terre est compromis comme le fut celui des dinosaures par le passé. Notre survie passera-t-elle par Chamonix ? Faut-il éradiquer l’espèce humaine ?

Y a du pour et du contre et vice-versa. Vous aurez des réponses, en venant assister à la comédie musicale qui combat la neurasthénie mieux que n’importe quel anxiolytique. Chamonix chante et danse tandis que du fond de l’espace on ne vous entendra pas pouffer de rire. +33 3 84 75 40 66 Théâtre Edwige Feuillère Place Pierre Renet Vesoul

