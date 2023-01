Spectacle de danse et de chants Cerizay, 21 avril 2023, Cerizay .

Spectacle de danse et de chants

7 rue du pass. des pierres Salle de la Griotte Cerizay Deux-Sèvres Salle de la Griotte 7 rue du pass. des pierres

2023-04-21 20:30:00 – 2023-04-21 23:00:00

Salle de la Griotte 7 rue du pass. des pierres

Cerizay

Deux-Sèvres

15 EUR L’ensemble de danse « Les Joyeux Petits Souliers » d’Ukraine dont l’école est située dans la ville de Lviv en Ukraine et les chanteurs » Orpheus » présentent des danses et chants folkloriques et traditionnelles de leur pays. Le groupe de 36 danseuses et danseurs ont entre 12 et 20 ans .

C’est un spectacle haut en couleurs dont les chants sont interprétés par Orpheus, choeur de 8 hommes qui sont tous premiers prix de conservatoire.

Réservations au 02.51.67.56.52 de 18 h à 20 h.

L’ensemble de danse « Les Joyeux Petits Souliers » d’Ukraine dont l’école est située dans la ville de Lviv en Ukraine et les chanteurs » Orpheus » présentent des danses et chants folkloriques et traditionnelles de leur pays. Le groupe de 36 danseuses et danseurs ont entre 12 et 20 ans .

C’est un spectacle haut en couleurs dont les chants sont interprétés par Orpheus, choeur de 8 hommes qui sont tous premiers prix de conservatoire.

Réservations au 02.51.67.56.52 de 18 h à 20 h.

+33 2 51 67 56 52

non-communiqué

Salle de la Griotte 7 rue du pass. des pierres Cerizay

dernière mise à jour : 2023-01-17 par