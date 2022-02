Spectacle de danse escalade Notre histoire,musée de Rumilly Rumilly Catégories d’évènement: Haute-Savoie

le samedi 14 mai à Notre histoire, musée de Rumilly

_**Association Art Vie (Annecy)**_ Un spectacle exceptionnel spécialement créé pour la façade du musée. Des artistes voltigeurs et danseurs escaladent la manufacture des tabacs et lui donne vie ! A ne manquer sous aucun prétexte.

Spectacle de danse escalade sur la façade du musée Notre histoire,musée de Rumilly 5 place de la manufacture, Rumilly

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T18:30:00;2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T21:30:00

