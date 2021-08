Hendaye Hendaye Hendaye, Pyrénées-Atlantiques Spectacle de danse Errimak Bi Oinetan Hendaye Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Pyrénées-Atlantiques

Spectacle de danse Errimak Bi Oinetan Hendaye, 7 août 2021, Hendaye. Spectacle de danse Errimak Bi Oinetan 2021-08-07 – 2021-08-07 Esplanade des Halles de Gaztelu 1, rue des Halles

Hendaye Pyrénées-Atlantiques SUR RÉSERVATION, BILLET A RETIRER AUX HALLES GAZTELU. Les bertsolaris entrelacent sentiments et émotions chez les auditeurs. Mais…et si ces auditeurs étaient des danseurs ?

Comment exprimeraient-ils cette émotion en rimes reçue par leurs oreilles à travers la danse qu’ils maîtrisent avec leurs pieds ?

« Errimak Bi Oinetan » est la réponse à ces questions, un spectacle basé sur le bertsolarisme.

Haatik

Hendaye