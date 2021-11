Frelinghien Salle des Fêtes Frelinghien, Nord Spectacle de danse “Epaulette”, d’Alexander Vantournhout, dans le cadre des Belles sorties et proposé par le Gymnase CDCN. Salle des Fêtes Frelinghien Catégories d’évènement: Frelinghien

La Commune de Frelinghien accueillera le spectacle “Epaulette”, d’Alexander Vantournhout, proposé par le Gymnase (CDCN) dans le cadre des Belles Sorties de la MEL, dimanche 14 novembre, à 17H, à la Salle des Fêtes (rue d’Armentières). Tout public dès 6 ans. Gratuit. Informations et réservation conseillée par téléphone au 03.20.48.22.76 ou par mail : [contact@mediatheque-frelinghien.fr](mailto:contact@mediatheque-frelinghien.fr) Le Gymnase : “Dans ce solo, la danseuse Astrid Sweeney se retrouve contrainte par des éléments de costumes qui viennent restreindre le mouvement, mais aussi disproportionner l’apparence de son corps. elle s’évertue alors, de façon acrobatique et non dénuée d’humour, à se libérer de ce qui l’entrave”.

Entrée libre, gratuit. Réservation conseillée à la Médiathèque au 03.20.48.22.76 ou @:contact@mediatheque-frelinghien.fr

