Béziers, Hérault SPECTACLE DE DANSE – EN TOUTE CONFI'DANSE…

Hérault

SPECTACLE DE DANSE – EN TOUTE CONFI'DANSE… 2021-06-18 19:30:00 – 2021-06-18

Béziers Hérault Les Arènes de Béziers reçoivent le Studio Danse Christine Jean pour la représentation du spectacle « En toute confi’danse… »

