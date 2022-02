SPECTACLE DE DANSE « EIGHTEEN » AU QUATRAIN A HAUTE GOULAINE Haute-Goulaine Haute-Goulaine Catégories d’évènement: Haute-Goulaine

Haute-Goulaine Loire-Atlantique Haute-Goulaine EUR Dans Eighteen, Thierry Micouin partage la scène avec sa fille Ilana.

Ensemble ils évoquent la relation père – fille à partir de toutes leurs

différentes expériences artistiques et chorégraphiques. A la fois dialoguée

