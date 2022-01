Spectacle de danse « Égalité ! » – Dimanche 30 janvier L’Escale, 30 janvier 2022, Tournefeuille.

Spectacle de danse « Égalité ! » – Dimanche 30 janvier

L’Escale, le dimanche 30 janvier à 17:00

Quatre danseurs arrivent en courant pour transpercer l’espace, et vivre à pleins poumons une danse d’une énergie folle. Egalité ! C’est le mot prononcé à la fin du jeu, quand tout le monde a gagné. Mais, est-on bien sûr que finalement tout le monde n’a pas perdu ? Dans cette équipe qui tente de rester soudée, certains membres commencent à en douter. Tiraillés par l’envie d’être un peu plus que les autres, ils tentent de se frayer un chemin pour accéder au sommet du portique, là où ils.elles attireront les regards, et seront inatteignables. Les danseurs déploient toute leur ingéniosité pour traverser ce match et ces épreuves sans blessure… Pour ce nouveau projet, la Compagnie est partie du triptyque contenu dans la devise républicaine française, avec le désir d’aborder dès le plus jeune âge ces valeurs qui ont traversé les temps et qui visent à construire une société plus juste. À l’origine de la compagnie, une immersion dans le quartier Empalot à Toulouse en 2010. Deux ans durant lesquels Géraldine Borghi et Cyril Véra-Coussieu interviennent et font danser en temps scolaire, comme on apprendrait à parler une nouvelle langue, celle du corps et de la douceur. Entre eux la connexion est immédiate, l’envie de créer instinctive. Impactés par cette expérience, ils décident de créer une danse en lien avec cet environnement et axent la recherche chorégraphique autour de questionnements sur les moyens mis en œuvre pour exister dans ce monde. Chorégraphes /Interprètes Géraldine Borghi et Cyril Véra-Coussieu Interprètes Elodie Ramphort, Jonathan Frau Création musicale Assia Maaméri Création lumière Serena Andreasi Scénographe et constructeur Hervé Baret Dessin de Géraldine Borghi [**[https://ciefilao.com/](https://ciefilao.com/)**](https://ciefilao.com/) **INFOS TARIFS :** 11€ / TOURNEFEUILLE 8€ / *REDUIT 5€ ***Tarif réduit** : (sur présentation d’un justificatif) demandeurs d’emploi, moins de 18 ans, étudiants de moins de 26 ans, bénéficiaires du RSA, AAH et ASPA, groupes (10 personnes et plus).

Sur réservation

Par la Cie Filao – A partir de 3 ans

L’Escale Place Roger Panouse 31170 Tournefeuille Tournefeuille Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-30T17:00:00 2022-01-30T17:30:00