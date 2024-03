Spectacle de danse : « Effet de groupe » Salle Delavaud Maison de quartier Porchefontaine Versailles, samedi 23 mars 2024.

Spectacle de danse : « Effet de groupe » Petits et grands dansent et offrent une rencontre d’exception. Samedi 23 mars, 14h30 Salle Delavaud Maison de quartier Porchefontaine Tarif 5 € sur réservation

Début : 2024-03-23T14:30:00+01:00 – 2024-03-23T15:15:00+01:00

Par la Compagnie Follement Temps danse

La chorégraphe Chloé Dozeville a revisité sa pièce chorégraphique « Effet de groupe » afin d’y incorporer des groupes d’enfants, permettant une rencontre entre petits et grands. La musique, les costumes et la mise en scène relient les danses de chacun, créant un ensemble nuancé et un regard nouveau sur cette création.

Dans le cadre du Baz’Arts des Mômes. Programmation : www.versailles.fr/bazarts-des-momes

Salle Delavaud Maison de quartier Porchefontaine 86, rue Yves le Coz – 78000 Versailles Versailles 78000 Porchefontaine Yvelines Île-de-France 01 30 97 87 33 [{« type »: « phone », « value »: « 06.81.91.32.03 »}, {« type »: « email », « value »: « follement.temps.danse@gmail.com »}] [{« link »: « http://www.versailles.fr/bazarts-des-momes »}] Salle appartenant à la Maison de quartier de Porchefontaine, espace d’échange et lieu d’expression et de soutien aux projets des associations versaillaises.