Landes EUR 8 8 En clôture de l’événement “Talentueuses – Les femmes en avant !”

Organisé par la Ligue des Droits de l’Homme

Evi’danse est née il y a une quinzaine d’années d’une amitié de longue date entre danseuses. Issues de la même formation, elles partagent la passion de la création et le défi de donner un sens à leur art. Avec le ballet “E comme Elles”, Evi’danse nous invite sur le chemin du combat des femmes pour la pleine reconnaissance de leur place, de leur statut et de leur condition.

Mêlant scènes de danse Modern'jazz, théâtrales et historiques, "E comme Elles" est un spectacle émouvant, sincère, moderne et accessible à tous.

Organisé par la Ligue des Droits de l’Homme

Spectacle mêlant scènes de danse Modern'jazz, théâtrales et historiques, "E comme Elles" est un spectacle émouvant, sincère, moderne et accessible à tous.

