SPECTACLE DE DANSE DU CONSERVATOIRE 2022-05-07 20:30:00 20:30:00 – 2022-05-07 rue de la Piscine Centre culturel Pierre Messmer

Saint-Avold

Saint-Avold Moselle “Et entre nous, la danse” – Les années passent, les liens se tissent… Une même passion, une humanité en mouvement, “et entre nous, la danse”. Tout dire en un geste, un regard, une présence… Une façon d’exprimer sa personnalité pour les uns, d’explorer et de se libérer d’un corps parfois meurtri pour d’autres. La danse, comme trait d’union entre les êtres… Faire tomber les barrières autour du handicap, voilà le projet commun qui a vu le jour entre le Conservatoire de Saint-Avold et la MAS de Petite-Rosselle. Ce spectacle saura suspendre le temps, l’espace d’un échange entre de jeunes danseurs et ces artistes riches de leurs différences. Un instant de partage touchant, surprenant qui résonnera dans le cœur des petits et grands. dernière mise à jour : 2021-08-31 par

