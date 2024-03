Spectacle de danse Domaine départemental de Chamarande Chamarande, dimanche 2 juin 2024.

Spectacle de danse Rendez-vous aux jardins 2024 Dimanche 2 juin, 16h00 Domaine départemental de Chamarande Accès libre

Vibrations cosmiques

Cie Atmen

Chorégraphie de Françoise Tartinville

« Vibrations cosmiques met en lumière les liens invisibles qui nous unissent et ceci à partir de l’infiniment petit jusqu’à l’infiniment grand. Les vibrations magnétiques qui émanent de nos corps se propagent de l’un-e à l’autre sans que l’on en ait conscience. Elles véhiculent des émotions, des sensations, des humeurs qui en se diffusant créent du lien et font groupe.

Ainsi les mouvements se transmettent par vibrations de corps en corps, d’individu à individu, de groupe en groupe ; ils se transforment, mutent pour à leur tour se transmettre à d’autres personnes, créant ainsi de nouvelles synergies.

Les danseur·se·s de la compagnie Atmen créeront cette pièce avec et pour les danseur-se-s amateur-trice-s de l’Essonne dans l’exploration des ondes et vibrations qui lient imperceptiblement nos mouvements et nous relient au vivant. » Théâtre Brétigny

Durée : 60 minutes

Tous publics

Gratuit, sans réservation – en partenariat avec le Théâtre Brétigny

Domaine départemental de Chamarande 38 rue du Commandant-Arnoux, 91730 Chamarande Chamarande 91730 Essonne Île-de-France RER C / N20

© Droits réservés – Cie Atmen