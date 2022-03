Spectacle de danse “Déséquilibre” Tignieu-Jameyzieu Tignieu-Jameyzieu Catégories d’évènement: Isère

Tignieu-Jameyzieu

Spectacle de danse "Déséquilibre" Salle Le Triolet 3 chemin de Glayan Tignieu-Jameyzieu

2022-03-12 20:00:00

2022-03-12 20:00:00 – 2022-03-12 Salle Le Triolet 3 chemin de Glayan

Tignieu-Jameyzieu Isère Tignieu-Jameyzieu EUR Par la Cie “Authentik”. Direction artistique, chorégraphie et dramaturgie Najib Ramoul.

Laissez-vous emporter par cette fabuleuse histoire racontée par l’Authentik Company au travers de leurs danses urbaines et contemporaines, mélangée à l’art du cirque. culturcom@tignieu-jameyzieu.fr +33 4 72 46 92 15 http://www.tignieu-jameyzieu.fr/ Salle Le Triolet 3 chemin de Glayan Tignieu-Jameyzieu

