Spectacle de danse des élèves du Conservatoire Fouesnant Fouesnant Catégories d’évènement: Finistère

Fouesnant

Spectacle de danse des élèves du Conservatoire Fouesnant, 25 juin 2022, Fouesnant. Spectacle de danse des élèves du Conservatoire L’Archipel – Salle de spectacle 1 rue des îles Fouesnant

2022-06-25 – 2022-06-25 L’Archipel – Salle de spectacle 1 rue des îles

Fouesnant Finistère Fouesnant Durée : 1h20

Tout public Moment toujours prisé, le spectacle de danse du conservatoire permet aux élèves de présenter au public différents tableaux chorégraphiques, et ainsi de mettre en valeur le travail accompli et leurs qualités artistiques.

Le thème de ce spectacle est une surprise… Deux représentations : le samedi 25 juin 2022 à 20h30 ou le dimanche 26 à 17h00 Gratuit, sur réservation auprès de l’accueil-billetterie contact.archipel@ville-fouesnant.fr +33 2 98 51 20 24 http://www.archipel-fouesnant.fr/ Durée : 1h20

Tout public Moment toujours prisé, le spectacle de danse du conservatoire permet aux élèves de présenter au public différents tableaux chorégraphiques, et ainsi de mettre en valeur le travail accompli et leurs qualités artistiques.

Le thème de ce spectacle est une surprise… Deux représentations : le samedi 25 juin 2022 à 20h30 ou le dimanche 26 à 17h00 Gratuit, sur réservation auprès de l’accueil-billetterie L’Archipel – Salle de spectacle 1 rue des îles Fouesnant

dernière mise à jour : 2021-12-23 par OT FOUESNANT LES GLENAN

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Fouesnant Autres Lieu Fouesnant Adresse L'Archipel - Salle de spectacle 1 rue des îles Ville Fouesnant lieuville L'Archipel - Salle de spectacle 1 rue des îles Fouesnant Departement Finistère

Fouesnant Fouesnant Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fouesnant/

Spectacle de danse des élèves du Conservatoire Fouesnant 2022-06-25 was last modified: by Spectacle de danse des élèves du Conservatoire Fouesnant Fouesnant 25 juin 2022 finistère Fouesnant

Fouesnant Finistère