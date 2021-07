Spectacle de danse des compagnies 4taleya, Atom, Baznac et Nixies Sens, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Sens.

Spectacle de danse des compagnies 4taleya, Atom, Baznac et Nixies 2021-07-10 – 2021-07-10 Quai Jean Moulin Esplanade Simone et Antoine Veil

Sens Yonne

EUR La compagnie « 4taleya » présente « We are cats ». Entrez dans un monde hostile, qui

éveillera votre curiosité ! Chorégraphe Morgane Lacroix.

Compagnie « Atom » : composée de Presher Blue et Vanessa Voisin. La pièce représentera un univers totalement abstrait avec la pureté et la finesse du monde contemporain et la puissance de la danse urbaine.

Compagnie « BaznaC » : Composée de Gaëtan Bazin et Sheldon Cantenys présentera

«Horizons » : ode à la liberté et aux grands espaces. Musique originale de Kriss Rainer.

Compagnie « Nixies » Chorégraphe Mégane Declef.

Entrée libre. Attention ! Prenez vos dispositions, places limitées.

La compagnie « 4taleya » présente « We are cats ». Entrez dans un monde hostile, qui

éveillera votre curiosité ! Chorégraphe Morgane Lacroix.

Compagnie « Atom » : composée de Presher Blue et Vanessa Voisin. La pièce représentera un univers totalement abstrait avec la pureté et la finesse du monde contemporain et la puissance de la danse urbaine.

Compagnie « BaznaC » : Composée de Gaëtan Bazin et Sheldon Cantenys présentera

«Horizons » : ode à la liberté et aux grands espaces. Musique originale de Kriss Rainer.

Compagnie « Nixies » Chorégraphe Mégane Declef.

Entrée libre. Attention ! Prenez vos dispositions, places limitées.

dernière mise à jour : 2021-06-27 par