Spectacle de danse Danse avec les Livres Munster, samedi 1 juin 2024.

Teinté de moments poétiques et de petites touches narratives pleines d’humour et de dérision, Danse avec les livres mêle danse hip-hop, mime et burlesque. Le livre comme seul fil rouge devient un véritable élément de scénographie, plastique, sonore et olfactif.

À travers la manipulation de cet objet, nos trois protagonistes se rencontrent, se confrontent et s’interrogent avec malice sur sa place dans leur vie.

Entre corps et décors, « Danse avec les livres » rend un véritable hommage au livre. Parfois sacralisé, tantôt détesté, souvent adoré, il se transforme alors en véritable objet du quotidien.

Avec le Cie Pyramid

Ne manquez par leur spectacle Sous le poids des plumes le vendredi 31 mai à 20h à l’Espace culturel !

Tout public, à partir de 6 ans / 30 min. / Gratuit, entrée libre EUR.

Début : 2024-06-01 11:00:00

fin : 2024-06-01 11:30:00

1 Cour de l’Abbaye

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est accueil@mediatheque-vallee-munster.fr

