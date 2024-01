Spectacle de danse « Corsaire » LOURDES Lourdes, vendredi 23 février 2024.

Spectacle de danse « Corsaire » LOURDES Lourdes Hautes-Pyrénées

Les élèves du Centre de Culturel et Sportif de Maison du Monde 65 ont le plaisir de vous présenter le spectacle de danse intitulé « Corsaire » le vendredi 23 février 2024. Rendez-vous à partir de 20h30 à l’Espace Robert Hossein à Lourdes.

Voici l’histoire…

« En 1724, le royaume de France est dirigé par Louis XV. Le Roi dispose d’une puissance militaire imposante et peut compter sur la ROYALE pour défendre les intérêts du Royaume. Il ordonne en secret la création d’un Vaisseau disposant des dernières technologies et pouvant naviguer dans les airs. Il se nomme le NEPTUNE, un immense dirigeable permettant de voguer à travers le Monde. Son équipage est composé d’une unité d’élite qui s’aventure dans les missions les plus périlleuses ordonnées par le Roi.

Intégrer la ROYALE, tel est le souhait d’Arthur et Pierre, deux jeunes amis d’enfance qui verront leur destin confronté à de nombreuses aventures. Tous deux feront des RENCONTRES, tous deux feront des CHOIX, qui seront déterminant dans la construction de leurs valeurs et parcours de vie.

Louis XV ordonnera au capitaine du Neptune une nouvelle quête importante pour le Royaume de France. Cela sans compter sur la présence du malfaisant Capitaine Raoul , capitaine du Vaisseau le Chauve-Souris !

Une aventure titanesque, mêlant fictions et faits réels à travers des tableaux artistiques inédits ! »

Tarif 5€ la place dès 4ans

Informations et réservations via les liens ci-dessous.

LOURDES 19 avenue Alexandre Marqui

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie mdm@maisondumonde65.org

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 20:30:00

fin : 2024-02-23



