Spectacle de Danse Contemporaine : "Puissent nos Racines Etre"
Place des Consuls Auditorium du Grand Cahors
Cahors
15 janvier 2022, 21:00:00

15 EUR
Billetterie dans les Offices de Tourisme Cahors Vallée du Lot (ou sur festik.net)

À travers l’écriture de la pièce PUISSENT NOS RACINES ÊTRE, la chorégraphe Nora Turpault cherche un langage fractal de « transe » : comme une prière, un engagement, une pulsion. Un cri. Un soupir. Un sourire. C’est une transe progressive pour accueillir et déployer le mouvement de la vie. Une nouvelle expérience artistique se vivant dans le corps et au-delà du corps.

Dans un va-et-vient perpétuel de concentration et d’expansion, cette nouvelle création est un questionnement sur les racines de l’être et le sens profond de l’existence. Il y a quelque chose de méditatif et de spirituel, de physique et d’organique dans l’étoilement des corps, des cœurs et des consciences.

À la recherche d’un talisman, elle a plongé dans ses racines pour découvrir la sève de son présent. Ici, elle rend hommage à cette Terre où chaque jour, nous pulsons sous nos pas la marche qui nous danse sur le sentier de notre destin. Pour vivre la joie d’être.

Au commencement, elles ne connaissaient ni les pensées, ni la colère, ni le désamour. Dans un ciel déchiré, les étoiles les regardent. Telles six grains de sable sillonnant le cosmos, ces six femmes finiront par chuter sur un sol dur et horizontal.

Puissent leurs feuilles toucher les astres et l’air tourbillonner parmi les branches. Puisse leur sève aller-et-venir entre Ciel et Terre et parcourir leur tronc. Puissent leurs écorces résister aux intempéries et se laisser toucher par le vent.

À cette danse viennent s’ajouter des mots. Ceux de Mehdi Krüger, poète urbain, qui endosse le rôle d’un chamane contemporain. Une lanterne à la main, il éclaire les zones obscures de chaque personnage et sa voix sait se poser entre chaque pli et chaque brisure dissimulée. Ses silences ont autant de résonance que ses mots.

Au fil de la pièce, les personnages laissent fondre leurs peurs millénaires, celles qui aboient à pleines dents encore dans leurs veines et qui les coupent de leurs racines.

Dans le souffle initié d’une aurore nouvelle, les sept compagnons de route plongent dans les profondeurs de leurs ombres. Ils essaient de s’enraciner pour devenir peut-être le ciel contemplé depuis la terre et trembler la lumière jusque dans leurs mains.

