Spectacle de danse contemporaine d’une quinzaine de minutes sur le thème ‘Gaughin’ et les couleurs. Lecture d’articles du petit journal de 1893 en relation avec l’exposition de peinture.

Spectacle dans la grange et le jardin.

2021-06-06T14:00:00 2021-06-06T18:00:00

