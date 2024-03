Spectacle de danse contemporaine MuséoParc Alésia Alise-Sainte-Reine, vendredi 12 avril 2024.

Spectacle de danse contemporaine ”Le bonheur des uns ne fait pas le malheur des autres !” par l’atelier d’ici danse

Le bonheur c’est maintenant !

Danser…chanter….fou rire partagé ….paix intérieure…sérénité. Un nuage de poésie dans le chaos, quand la vie cesse de nous tracasser. Sensation de l’air, bulles de savon, émerveillement partagé.

Toujours plus haut le soleil radieux . On en trouve toujours un petit bout autour de soi. Quelque fois il se cache, il est infime. C’est une petite flamme à entretenir, à partager pour qu’il prenne de l’ampleur.

Le bonheur c’est ensemble et maintenant !

L’atelier d’ici danse réunit une vingtaine de danseurs, dont un groupe de personnes en situation de handicap pour un spectacle de danse contemporaine sur le thème du bonheur.

Durée 40 min Inclus dans le billet d’entrée EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 17:30:00

fin : 2024-04-12 18:30:00

MuséoParc Alésia 1 Route des Trois Ormeaux

Alise-Sainte-Reine 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

