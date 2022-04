Spectacle de danse compagnie Bilaka & les élèves de l’EMMD Rocher de Palmer, 21 mai 2022, Cenon.

Spectacle de danse compagnie Bilaka & les élèves de l’EMMD

Rocher de Palmer, le samedi 21 mai à 18:15

**Spectacle de danse des élèves du département danse et présentation du nouveau spectacle de la compagnie Bilaka, Saioak de Mathieu Vivier.** L’EMMD invite la compagnie Bilaka pour un travail de recherche sur la régénérescence de la danse traditionnelle et les multiples façons de la faire vivre à travers différentes lectures et langages chorégraphiques avec les classes de danse de l’EMMD de Talence. Ce travail pédagogique donnera lieu à une restitution avec les élèves danseurs. À partir de partitions croisées, détournées et sans cesse redéfinies du spectacle Saio Zero, une nouvelle génération d’interprètes est à la recherche de ce qui constitue son identité.Ils jouent avec l’interchangeabilité des uns et des autres, avec les variations et répétitions chorégraphi-ques, pour sonder leur héritage et poser un regard sur ce qui les a construits. La danse s’aborde alors par l’intériorité, l’abandon…Tout semble se créer sur le moment. Installation vidéo et musique jouée en direct augmentent l’expérience d’une forme brute qui recherche la proximité du spectateur pour offrir une plongée introspective dans les abysses de la culture et de l’identité basques : une langue, une tradition vivante, un avenir à transmettre.

Sur inscription, gratuit pour les élèves de l’EMMD / 5€ pour les non adhérents

Rocher de Palmer 1 Rue Aristide Briand, 33152 Cenon Cenon Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T18:15:00 2022-05-21T21:30:00