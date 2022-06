Spectacle de Danse « C’est peut-être ailleurs que se cache le bonheur? … » La Ferté-Saint-Aubin La Ferté-Saint-Aubin Catégories d’évènement: 45240

La Ferté-Saint-Aubin

Spectacle de Danse « C’est peut-être ailleurs que se cache le bonheur? … » La Ferté-Saint-Aubin, 18 juin 2022, La Ferté-Saint-Aubin. Spectacle de Danse « C’est peut-être ailleurs que se cache le bonheur? … » La Ferté-Saint-Aubin

2022-06-18 15:00:00 – 2022-06-19 17:30:00

La Ferté-Saint-Aubin 45240 L’AJALFA vous invite à ses spectacles de danse le samedi 18 juin à 20h30 et le dimanche 19 juin 2022 à 15h à l’Espace Madeleine Sologne.

Appréciez l’interprétation chorégraphique de la recherche du bonheur « C’est peut-être ailleurs que se cache le bonheur? … » des danseurs de l’AJALFA.

Attention les réservation sont clôturées le 11juin 2022 ! L’AJALFA vous invite à ses spectacles de danse le samedi 18 juin à 20h30 et le dimanche 19 juin 2022 à 15h à l’Espace Madeleine Sologne.

Appréciez l’interprétation chorégraphique de la recherche du bonheur par les danseurs.

Attention les réservation sont clôturées le 11juin 2022 ! https://www.ajalfa.fr/ L’AJALFA vous invite à ses spectacles de danse le samedi 18 juin à 20h30 et le dimanche 19 juin 2022 à 15h à l’Espace Madeleine Sologne.

Appréciez l’interprétation chorégraphique de la recherche du bonheur « C’est peut-être ailleurs que se cache le bonheur? … » des danseurs de l’AJALFA.

Attention les réservation sont clôturées le 11juin 2022 ! AJALFA

La Ferté-Saint-Aubin

dernière mise à jour : 2022-06-03 par

Détails Catégories d’évènement: 45240, La Ferté-Saint-Aubin Autres Lieu La Ferté-Saint-Aubin Adresse Ville La Ferté-Saint-Aubin lieuville La Ferté-Saint-Aubin Departement 45240

La Ferté-Saint-Aubin La Ferté-Saint-Aubin 45240 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-ferte-saint-aubin/

Spectacle de Danse « C’est peut-être ailleurs que se cache le bonheur? … » La Ferté-Saint-Aubin 2022-06-18 was last modified: by Spectacle de Danse « C’est peut-être ailleurs que se cache le bonheur? … » La Ferté-Saint-Aubin La Ferté-Saint-Aubin 18 juin 2022 45240 La Ferté-Saint-Aubin

La Ferté-Saint-Aubin 45240