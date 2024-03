Spectacle de danse : catch me if you can Musée du château de Flers Flers, samedi 18 mai 2024.

Spectacle de danse : catch me if you can Catch me if you can Samedi 18 mai, 20h00, 21h00, 22h00 Musée du château de Flers Durée 20 min.

Début : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T20:20:00+02:00

Fin : 2024-05-18T22:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:20:00+02:00

Catch me if you can

Le corps en mouvement vu par la Compagnie Watermelon Sugar

Un ring, debout, assis, courant, s’arrêtant, catchant, en tas, en vrac… Le catch, comme catharsis de la violence, permet de partager les états d’âme et les états de corps, de mettre en lumière les combats du quotidien, intimes et universels. Et c’est avec des coups-de-poing que les personnages font battre en retraite leurs traumatismes et leurs peurs.

Nous serons forts. Il faut s’échauffer, s’entraîner, se dépasser, ne rien lâcher, mais aussi jouer puisqu’on dit bien « jouer au tennis », « jouer au football »… Quelles que soient les disciplines, athlétisme, basket, sports de combat, qu’elles soient individuelles ou collectives, nous nous en amuserons, les détourneront à l’image des artistes, Magali Berdaguer et SLIP invités par le musée du Château de Flers.

Musée du château de Flers Avenue du château, 61100 Flers Flers 61100 Orne Normandie Classé monument historique, le château de Flers est un édifice bordé sur trois côtés par de profondes douves en eau. Le château abrite aujourd'hui les collections permanentes du musée, constituées de trois principaux fonds : beaux-arts, arts décoratifs et histoire locale, ainsi que des expositions temporaires.

