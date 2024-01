Spectacle de danse « Bugging » Jeudi 8 février L’Escale Tournefeuille, jeudi 8 février 2024.

Spectacle de danse « Bugging » Jeudi 8 février Dans cette pièce, les bugs s’intensifient pour venir dénaturer chaque danse, chaque tentative collective… Jeudi 8 février, 20h30 L’Escale Sur réservation

Début : 2024-02-08T20:30:00+01:00 – 2024-02-08T21:30:00+01:00

Compagnie 1 des Si Etienne Rochefort dans le cadre du festival Ici&là La Place de La Danse CDCN Toulouse-Occitanie

Danse à partir de 10 ans

Pièce pour 10 interprètes

Le bugging résulte d’une énergie vibratoire commune à toutes les danses urbaines. Ces danses manifestent des spasmes et mouvements contradictoires que l’on pourrait qualifier de bugs. Un dérèglement systémique en cours, par le corps. Dans cette pièce, les bugs s’intensifient pour venir dénaturer chaque danse, chaque tentative collective, et donner lieu à une épilepsie épidémique de nature à entraver toute liberté individuelle. En définitive, cette danse s’affranchit de toute provenance, naît d’elle-même en réponse au monde qui nous entoure.

Les 9 danseurs sont issus du mouvement des danses urbaines, breakdance, popping, hip hop freestyle, house, krump, voguing…, en réaction à nos fractures sociales et à toute forme de discrimination et de violence. Ces danses reflètent notre monde contemporain, un monde qui bug. Le compositeur Mondkopf crée en live la connivence entre musique et chorégraphie collective. De nombreux projets gravitent autour de BUGGING un docu-fiction racontant la création de la pièce sur un ton décalé, mais aussi une série pour les réseaux sociaux. 1-des-si.com

Jeudi 8 février 20h30 l’Escale

15€ / 13€ Tournefeuillais / 10€ réduit

Conception/Chorégraphie Etienne ROCHEFORT /Danseurs Maxime COZIC, Sylvain LEPOIVRE (Sisko), Marine WRONISZEWSKI (Marine Easzy), Hendrick NTELA (Hendrickx), Joël OSAFO BROWN, Luka AUSTIN (Sniper), Loraine DAMBERMONT, Yanis KHELIFA, Megan DEPREZ / Composition musicale Paul REGIMBEAUD (Mondkopf) / Créateur lumières et scénographie Olivier BAUER / Créatrice costumes Annabelle SAINTIER / Crédit photo Yves PETIT

L'Escale Place Roger Panouse 31170 Tournefeuille Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie

