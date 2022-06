Spectacle de danse bretonne – Eskemm Saint-Quay-Portrieux, 25 juin 2022, Saint-Quay-Portrieux.

Spectacle de danse bretonne – Eskemm Quai de la République Jardins du Port Saint-Quay-Portrieux

2022-06-25 – 2022-06-25 Quai de la République Jardins du Port

Saint-Quay-Portrieux 22410

Festival itinérant organisé par la confédération Kenleur. La splendide caravane culturelle, imaginée par et pour les associations bretonnes, fait étape aux Jardins du Port.

Au programme : plusieurs tableaux chorégraphiés d’une centaine d’enfants vêtus de costumes traditionnels de leurs cercles respectifs, spectacle et bal, défilé en musique et en costumes dans les rues du Portrieux, fest-nos dès 20h.

+33 2 96 70 40 64

Festival itinérant organisé par la confédération Kenleur. La splendide caravane culturelle, imaginée par et pour les associations bretonnes, fait étape aux Jardins du Port.

Au programme : plusieurs tableaux chorégraphiés d’une centaine d’enfants vêtus de costumes traditionnels de leurs cercles respectifs, spectacle et bal, défilé en musique et en costumes dans les rues du Portrieux, fest-nos dès 20h.

Quai de la République Jardins du Port Saint-Quay-Portrieux

dernière mise à jour : 2022-05-18 par