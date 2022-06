Spectacle de danse bretonne – Eskemm

2022-06-26 – 2022-06-26 Festival itinérant organisé par la confédération Kenleur. La splendide caravane culturelle, imaginée par et pour les associations bretonnes, fait étape aux Jardins du Port.

