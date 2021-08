Paris Parc de Belleville île de France, Paris Spectacle de danse Bharatanatyam Parc de Belleville Paris Catégories d’évènement: île de France

Spectacle de danse Bharatanatyam Parc de Belleville, 5 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 5 septembre 2021

de 15h30 à 17h30

gratuit

Danse Bharatanatyam Echanges sur la danse indienne et l’Inde Dans le cadre de l’opération Kiosques en fête, l’association Les Comptoirs de l’Inde présente un spectacle de danse indienne classique (Bharatanatyam) par les élèves de Jyotika, professeur des cours de danse de l’association. Spectacles -> Danse Parc de Belleville 47 rue des Couronnes Paris 75020

Contact :Les comptoirs de l’Inde 01 46 59 02 12 – De 14h30 à 17h30 comptoirs-inde@wanadoo.fr https://www.comptoirsinde.org https://www.facebook.com/associationlescomptoirsdelinde/ Spectacles -> Danse

