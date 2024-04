Spectacle de danse Ballet Bar Le Reflet Tresses, vendredi 12 avril 2024.

Avec plus de 200 représentations, Ballet bar continue son histoire exceptionnelle à travers le monde ! Ballet Bar, c’est la rencontre de cinq virtuoses hip-hop qui, dans un univers proche des clubs de jazz new-yorkais, s’interrogent à travers leur danse sur leurs rapports à la musique, comme source d’inspiration et de poésie. Se disputant le choix du vinyle, dans une ambiance musicale allant du jazz au classique, en passant par l’électro, les danseurs font danser le comptoir, valser les portes manteaux et nous font voyager à travers le son grésillant d’un vieux transistor. Danses, acrobaties et mimes se mêlent, avec humour et dérision. En nourrissant leur danse d’autres disciplines, ces artistes proposent un vrai moment convivial à la fois drôle, généreux et plein d’énergie. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 20:30:00

fin : 2024-04-12 22:30:00

Le Reflet 19 Avenue des Écoles

Tresses 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine culture@tresses.org

