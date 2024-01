Spectacle de danse : Ballet bar Théâtre du Rempart Semur-en-Auxois, mardi 6 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-06 20:00:00

fin : 2024-02-06 21:00:00

Avec plus de 200 représentations, Ballet Bar continue son histoire exceptionnelle à travers le monde !

La rencontre de cinq virtuoses hip-hop qui, dans un univers proche des clubs de jazz new-yorkais, s’interrogent à travers leur danse sur leurs rapports à la musique dans tout ce qu’elle englobe d’inspiration et de poésie.

Se disputant le choix du vinyle, dans une ambiance musicale allant du jazz au classique, en passant par l’électro, les personnages font danser le comptoir, valser les porte-manteaux et nous font voyager à travers le son grésillant de ce vieux transistor.

Danse, acrobaties et mime se mêlent, avec humour et dérision, proposant un moment convivial à la fois drôle, généreux et plein d’énergie.

Tout public

Durée : 1h

Théâtre du Rempart 11, rue du Rempart

Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté contact@terres-auxois.fr



