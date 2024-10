Spectacle de danse Badaboom Maison du citoyen de la Croix-de-Fer Cahors, mercredi 12 mars 2025.

Spectacle de danse Badaboom

Maison du citoyen de la Croix-de-Fer 474 Avenue Maryse Bastié Cahors Lot

Compagnie Rouge à Rêves / Evidanse

“Un duo complice, jamais à court d’idées, nous fait voyager dans une aventure dansée, remplie de jeux qui sollicitent leur corps et leur imaginaire. Un festival d’amusements dans un univers ludique pleins de pep’s où les personnages dansent et jouent avec les couleurs, les rayures, les carreaux….Un joyeux domino visuel et poétique qui célèbre l’ amitié.”

D’après l’album jeunesse “Qui veut jouer avec moi?” de Claire Dé”

En famille à partir de 4 ans.

Scénographie / Chorégraphie Fanny Aguado

Danseurs JB Suzanne / Fanny Aguado

Création lumière Etienne Morel

Conception décor Arno Philip / Fanny Aguado .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2025-03-12 17:00:00

fin : 2025-03-12

Maison du citoyen de la Croix-de-Fer 474 Avenue Maryse Bastié

Cahors 46000 Lot Occitanie

L’événement Spectacle de danse Badaboom Cahors a été mis à jour le 2024-10-07 par OT Cahors Vallée du Lot

mercredi 12 mars 2025 Spectacle de danse Badaboom Maison du citoyen de la Croix-de-Fer Cahors Spectacle de danse Badaboom Maison du citoyen de la Croix-de-Fer 474 Avenue Maryse Bastié Cahors Lot 2025-03-12 à 17:00:00 .Compagnie Rouge à Rêves / Evidanse "Un duo complice, jamais à court d’idées, nous fait voyager dans une aventure dansée, remplie de jeux qui sollicitent leur corps et leur imaginaire. Un festival d’amusements dans un univers ludique pleins de pep’s où les personnages dansent et jouent avec les couleurs, les rayures, les carreaux....Un joyeux domino visuel et poétique qui célèbre l’ amitié.” D’après l’album jeunesse “Qui veut jouer avec moi?” de Claire Dé” En famille à partir de 4 ans.