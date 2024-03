Spectacle de danse avec les orchestres du Conservatoire populaire Bâtiment des Forces Motrices Genève, vendredi 3 mai 2024.

Spectacle de danse avec les orchestres du Conservatoire populaire Un événement féérique au Bâtiment des Forces Motrices (BFM) à Genève, où le Conservatoire populaire de musique, danse et théâtre présentera au public son merveilleux spectacle de danse biennal. 3 – 5 mai Bâtiment des Forces Motrices dès CHF 20.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-03T20:30:00+02:00 – 2024-05-03T22:30:00+02:00

Fin : 2024-05-05T15:00:00+02:00 – 2024-05-05T18:30:00+02:00

Du 3 au 5 mai 2024, plongez dans une diversité artistique composée de performances envoûtantes allant du classique au jazz et du contemporain à l’improvisation, en passant par le hip-hop. Soulignant le talent et la créativité de nos élèves et enseignant·e·s chorégraphes, ce spectacle unique à Genève promet de vous transporter dans un univers enchanté, riche en couleurs et en émotions.

Les élèves du département de danse, des plus jeunes jusqu’aux cursus préprofessionnels, illuminera la scène de mille feux et sera accompagné par les Orchestres du Conservatoire populaire. Les musicien·ne·s interpréteront cette année trois œuvres musicales choisies et adaptées spécialement pour l’événement : La Danse Profane et La Petite Suite de Claude Debussy, La suite Tchèque d’Anton Dvorak ainsi que des extraits des plus grandes œuvres d’Aaron Copland.

Ne manquez donc pas cette opportunité de célébrer l’art de la danse dans toute sa splendeur au cœur de Genève. Réservez vos places dès maintenant pour une soirée magique et inoubliable.

Bâtiment des Forces Motrices Place des Volontaires 2,1204 Genève Genève 1204 Jonction Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/danse/spectacle-de-danse-2024-bfm/7kVXU85StOc3tbDi0f3upF2Dge1J »}]

Conservatoire populaire