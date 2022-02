SPECTACLE DE DANSE AU MUSÉE DES MÉTIERS DE LA CHAUSSURE Sèvremoine Sèvremoine Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

SPECTACLE DE DANSE AU MUSÉE DES MÉTIERS DE LA CHAUSSURE Sèvremoine, 6 mars 2022, Sèvremoine. SPECTACLE DE DANSE AU MUSÉE DES MÉTIERS DE LA CHAUSSURE SAINT-ANDRE-DE-LA-MARCHE 6 Rue Saint Paul Sèvremoine

2022-03-06 14:30:00 – 2022-03-06 18:00:00 SAINT-ANDRE-DE-LA-MARCHE 6 Rue Saint Paul

Pour marquer ce début de saison, le Musée des Métiers de la Chaussure accueille trois danseurs qui proposeront un show hip-hop hybride mêlant du break dance, du hip-hop freestyle et du krump. Une chorégraphie sur-mesure créée pour cette occasion ! Plusieurs performances seront proposées dans les allées du musée à 15h, 16h et 17h. Le musée entre dans la danse pour lancer sa saison ! Un show de hiphop vous attend entre Nantes et Cholet. contact@museechaussure.fr +33 2 41 46 35 65 http://www.museechaussure.fr/

