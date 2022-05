Spectacle de danse au Café Associatif des Pilanthropes : Pushkar Mela Les Pilles Les Pilles Catégories d’évènement: Drôme

Les Pilles

Spectacle de danse au Café Associatif des Pilanthropes : Pushkar Mela Les Pilles, 20 août 2022, Les Pilles. Spectacle de danse au Café Associatif des Pilanthropes : Pushkar Mela Les Pilles

2022-08-20 21:30:00 21:30:00 – 2022-08-20 22:15:00 22:15:00

Les Pilles Drôme Les Pilles EUR 1 Spectacle en extérieur : “Hommage sacré aux gypsies rajasthani qui m’ont transmis leur art ” Manou Benoit. lespilanthropes@gmail.com +33 4 74 27 74 68 https://www.facebook.com/pilanthropes Les Pilles

dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Les Pilles Autres Lieu Les Pilles Adresse Ville Les Pilles lieuville Les Pilles Departement Drôme

Les Pilles Les Pilles Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-pilles/

Spectacle de danse au Café Associatif des Pilanthropes : Pushkar Mela Les Pilles 2022-08-20 was last modified: by Spectacle de danse au Café Associatif des Pilanthropes : Pushkar Mela Les Pilles Les Pilles 20 août 2022 Drôme Les Pilles

Les Pilles Drôme