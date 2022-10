Spectacle de danse – Asmara Compagnie CAD Plateforme

2022-11-20 – 2022-11-20 Connaissez-vous Asmara, la capitale de l’Erythrée ? Elle symbolise le point de départ d’un voyage de tous les dangers pour ces enfants que l’on nomme mineurs isolés étrangers.

Fiona Houez et Marion Le Bloa se sont rencontrées dans un camp de réfugiés. Sur scène, elles lient la danse aux textes de lois pour donner corps et voix aux histoires de ces adolescents.

En lien avec le spectacle, une exposition des photographies de Thierry Tanter sera présentée dans le hall de la MJC-CS.

Durée : 40 min. A partir de 12 ans.

