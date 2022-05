Spectacle de danse ASC Naintré Nouveau Théâtre Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Vienne

Spectacle de danse ASC Naintré Nouveau Théâtre, 2 juillet 2022, Châtellerault. Spectacle de danse ASC Naintré

Nouveau Théâtre, le samedi 2 juillet à 20:00

Après deux années sans projet, tous les élèves danseurs ainsi que les professeurs sont heureux de remonter sur les planches pour vous montrer leur travail de toute l’année autour d’une thématique : les arts forains. Nous vous attendons nombreux pour venir voir leurs univers !!!

Tarifs: 8€ et 5€ pour les moins de 12 ans. Les places seront bientôt disponibles sur le site helloasso.

Les élèves danseurs de l’ASC Naintré sont heureux de vous présenter leur spectacle autour des arts forains. Nouveau Théâtre 21 Rue Chanoine de Villeneuve, 86100 Châtellerault Châtellerault Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-02T20:00:00 2022-07-02T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu Nouveau Théâtre Adresse 21 Rue Chanoine de Villeneuve, 86100 Châtellerault Ville Châtellerault lieuville Nouveau Théâtre Châtellerault Departement Vienne

Nouveau Théâtre Châtellerault Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatellerault/

Spectacle de danse ASC Naintré Nouveau Théâtre 2022-07-02 was last modified: by Spectacle de danse ASC Naintré Nouveau Théâtre Nouveau Théâtre 2 juillet 2022 Châtellerault Nouveau Théâtre Châtellerault

Châtellerault Vienne